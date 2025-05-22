Maliye Bakanlığı, Para ve Kambiyo Yasası’nda yapılan değişiklikleri kamuoyu ile paylaşarak, döviz büroları, kuyumcular, kripto varlık alım-satımı yapan işletmelelere yönelik yükümlülükler getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, döviz büroları, kripto varlık alım-satımı yapan işletmeleler ve kuyumcular, diğer gerçek ve tüzel kişilerin, kuruluş, faaliyet, lisans, şube açma ve hisse devrine vb. ilişkin işlemleri değiştirilen yasa hükümleri uyarınca yapması gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nin yürütmekle sorumlu olduğu 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası’nda değişiklik yapıldı. 18/2025 sayılı Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasası, 30 Nisan tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Bakanlığa bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“18/2025 sayılı Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kuyumculara ilişkin kurallar yan başlığını taşıyan;

Geçici 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendi; Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kuyumcular, daire nezdinde kayıt olmak için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınan bir set onay belgesi ve sermaye onay belgesi ile ana sözleşme ve tüzük asıllarını bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde daireye sunmak zorundadırlar.

-Geçici 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendi; Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen belgeler ile ilgili daire tarafından yapılan kontrollerde esas yasaya aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde aykırılığın giderilmesi için Kuyumculara 6 (altı) ayı aşmayan süre verilir.

Verilen süre sonunda aykırılığın giderilerek, Daireye ilgili belgelerin Esas Yasaya uygun şeklinin sunulması zorunludur. İlgili belgelerin sunulmaması halinde, kuyumculara Lisans verilmez.

Geçici 2’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası; Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kuyumcular, Esas Yasanın 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (F) bendinin (a) alt bendinde belirtilen lisans ücretlerine ilişkin tutarı, bu maddenin (2)’nci fıkrası uyarınca talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra, en geç 2 (iki) ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi şubelerine yatırarak, alacağı makbuzu Bakanlığa belgeleyerek ‘Lisans Belgesi’ almak zorundadırlar.

Söz konusu Geçici 2’nci maddesinin(2)’nci fıkrasının (A) ve (B)bendi ile (3)’üncü fıkrası çerçevesinde, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kuyumcuların, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi nezdinde kayıt olmak için bir set onay belgesi ve sermaye onay belgesi ile ana sözleşme ve tüzük asıllarını Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alarak, en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar Daireye sunmaları gerekmektedir.

Talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra, Gelir ve Vergi Dairesi şubelerine lisan ücretinin yatırılarak makbuzun belgelenmesi ve ‘Lisans Belgesi’ alınması gerekmektedir.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuyumcular faaliyette bulunamazlar. Aksi halde, haklarında Esas Yasanın “Suç ve Cezalar” yan başlığını taşıyan 15’inci maddesi kuralları uygulanır.

18/2025 sayılı Para ve Kambiyo (Değişiklik)Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin kurallar yan başlığını taşıyan;

Geçici 3’üncü maddesi: Gerçek veya tüzel kişiler, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç 6 (altı) ay içerisinde, Esas Yasanın 9’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrası ile 14’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasında belirtilen kurallarla uyumlu hale gelmek ve bu maddelere herhangi bir aykırılık olması halinde, bu aykırılığı gidermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Esas Yasanın 15’inci maddesi kuralları uygulanır.

9’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrası: Bu Yasa uyarınca yetkilendirilenler dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişi ana sözleşme ve tüzüğünde döviz bürolarının faaliyet alanına yönelik kural bulunduramaz, adında veya ticari ünvanında döviz alım satımı yaptığı izlenimi veren “Döviz” veya “Döviz Bürosu” veya “Change” veya “Exchange” ibarelerini kullanamaz. Bu yönde ilan, reklam, tabela düzenleyemez ve işlem yapamaz.

14’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası: Bu Yasa uyarınca yetkilendirilenler dışında, hiçbir gerçek veya tüzelkişi ana sözleşme ve tüzüğünde kuyumcuların faaliyet alanına yönelik kural bulunduramaz, adında veya ticari ünvanında kuyumculuk işiyle iştigal ettiği izlenimi veren “Kuyumcu” veya “Jewellery” veya “Diamond” ibarelerini kullanamaz. Bu yönde ilan, reklam, tabela düzenleyemez ve işlem yapamaz.

Söz konusu Geçici 3’üncü madde çerçevesinde, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan gerçek veya tüzel kişilerin en geç 6 (altı) ay içerisinde, ana sözleşme ve tüzüğünde bulunan döviz bürolarının ve kuyumcuların faaliyet alanına yönelik kuralları ve adında veya ticari ünvanında bulunan “Döviz” veya “Döviz Bürosu” veya “Change” veya “Exchange”ve“Kuyumcu” veya “Jewellery” veya “Diamond” ibarelerini kaldırmaları ve gerekli yasal değişiklikleri yapmaları gerekmektedir.

Özellikle, kripto varlıkların alım-satımını yapan işletmelerin, “Kripto Varlık Alım-Satımı” veya “Crypto Assets Buying & Selling” ifadelerini kullanarak, “Change” veya “Exchange” ibarelerini isimlerinden kaldırmaları ve gerekli yasal değişiklikleri yapmaları gerekmektedir.

Aksi halde, bu (Değişiklik) Yasası tahtında yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında Esas Yasa’nın 'Suç ve Cezalar' yan başlığını taşıyan 15’inci maddesi kuralları uygulanır.

Döviz büroları ve kuyumcuların, kuruluş, faaliyet, lisans, şube açma ve hisse devrine vb. ilişkin işlemler, Değiştirilmiş Şekliyle 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.”