Maliye Bakanlığı'na bağlı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ve Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) personelleri, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlediği çalıştaya davetli olarak katıldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştayda, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik mücadelede yapılanlar ve kurumlar arası bilgi paylaşımına ilişkin çalışmalar ele alındı.