Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yeniden sondaj gemisi göndereceğini açıklamasının, Rum Yönetimi’nin enerji planlarını kesinlikle etkilemeyeceğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre dün yapılan bir anma töreninde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papanastasiu, Türkiye’nin neyi arzu ettiğini ve ne yapmak istediğini çok iyi bildiklerini ifade ederek, Doğu Akdeniz için uluslararası yasalar ile tüzükler bulunduğunu ve Rum Yönetimi’nin bu yasalar ile tüzükler çerçevesinde hareket ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ile kıta sahanlığı içerisinde sondaj çalışmaları yapabileceğini belirten Papanastasiu, “komşu ülke” olarak nitelendirdiği Türkiye’nin dile getirdiği görüşlerin kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

Habere göre Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki Afrodit yatağıyla ilgili istişarelere dair bir soru üzerine, “Chevron” şirketinin ruhsat sahibi olduğu “Afrodit” yatağıyla ilgili bir yönlendirme yapıldığını ve bu yönlendirmeyi doğru bir yönlendirme addettiklerini kaydederek, şirketten “Afrodit” yatağının değerlendirilebilmesine yönelik somut bir takvim talebinde bulunduklarını belirtti.

Papanastasiu, Vasiliko’ya yapılacak olan terminalle ilgili olarak ise, bu ay içerisinde terminal inşasıyla ilgili karar alınacağını ve “tünelin ucunda ışık göründüğünü” söyledi.