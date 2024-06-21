Gazimağusa, Pamuklu köy girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 18.45 sularında batıdan doğuya doğru seyir halinde olan PXB 691 plakalı aracın sürücüsü Nabeel Sheikh Ahmad (44), dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen YH 492 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle, YH 492 plakalı aracın sürücüsü Halit Erol (22) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Kazanın ardından,olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.

Polis Basın Subaylığı kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.