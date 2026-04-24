Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, kara kuvvetlerinin koruyucusu olan “Aziz Yeorgios” yortusu nedeniyle, Frenaros’taki “Dimitris Hristodulos ve Fotis Pittas” kışlasında, yabancı askeri yetkililerin de katıldığı etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulundu.

Rum Savunma Bakanlığı tarafından verilen açıklamada Savunma Bakanı Vasilis Palmas, dün düzenlenen etkinlik çerçevesinde Rum Milli Muhafız Ordusu’nun her yıl bu yortuyu kutladığına dikkati çekerek ülkenin egemenliği, güvenliğini ve özgürlüğünü savunmak için hayatını kaybedenlere, RMMO’da görev yapanlara ve yapmaya devam edenlere yönelik duydukları saygı ve minnettarlığı dile getirdi.

Palmas, siyasi bir üst düzey yetkili olarak RMMO personelinin her gün görevini yerine getirirken ortaya koyduğu profesyonellikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, silahlı kuvvetlerin operasyonel hazırlığını artırmaya yönelik katkısından dolayı da RMMO’ya teşekkürlerini sundu.

RMMO personelinin bağlılığının, Güney Kıbrıs’ın stratejik hazırlığının temel taşlarından birini teşkil ettiğini söyleyen Palmas, karmaşık jeopolitik zorluklar şeklinde nitelendirilen bölgesel bir ortamda, ülkenin güvenliği ve egemenliğini koruyarak, silahlı kuvvetler personelinin, günlük çabasının da, devletin her türlü tehdide etkili bir şekilde yanıt vermesini sağladığını ifade etti.

Ülkenin; Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle, bölgesel ve uluslararası aktörlerin çıkarlarının kesiştiği bu karmaşık sistemin etkilerinden doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Palmas, stratejik hazırlığın önemine vurgu yaptı.

Palmas, güçlü bir dış siyaset oluşturulmasıyla, Ukrayna, Gazze ve İran’daki savaş çatışmalarının öğretilerinin, stratejik hazırlığın, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirmeye önemli katkı sağladığının, altını çizdiğini de ifade etti.

Bu çerçevede, RMMO’nun savunmanın temel taşını ve herhangi bir saldırgana karşı belirleyici bir caydırıcı unsurunu teşkil ettiğini ifade eden Palmas, yüksek operasyonel hazırlık seviyesinin korunmasına bağlı olarak, RMMO’nun olanaklarının sürekli modernleştirilmesi ve geliştirilmesinin, Rum Yönetimi’nin vatandaşlarının güvenliğini garanti etmeye ve egemenlik haklarını savunmaya devam etmesini sağlayacağını belirtti.

Palmas, bu çerçevede bazı hamlelerde bulunduklarını, kara ve özel kuvvetlerin kabiliyetlerinin, kara ve hava gözetleme keşif yeteneklerinin geliştirildiğini, Deniz Operasyonlarının Komuta ve Kontrol Sistemi'nin modernize edildiğini söyledi.

RMMO’nun savunma tesislerinin ve altyapılarının geliştirilmesine de devam ettiklerini söyleyen Palmas, bölgedeki karmaşık jeopolitik ortamın göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

Palmas açıklaması çerçevesinde ayrıca savunma politikaları ve Avrupa Programlarına katılma taahhütleri çerçevesinde Mari’deki Evangelos Florakis” Deniz Üssü ve Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü'nü modernize etmeye karar verdiklerini anımsattı.

Palmas, bakanlığının hedefinin inşaat çalışmalarını 2027 yılında başlatmak olduğuna da dikkati çekti.

Palmas, politikaları kapsamındaki en önemli yere, savunma diplomasisinin güçlendirilmesinin sahip olduğunu belirtti ve Yunanistan ile olan iş birliğine özellikle vurgu yapmak istediğini ifade etti.

Yunanistan ile aralarındaki kopmaz bağdan söz eden Palmas bu bağın; özellikle son dönemde deniz ve hava kuvvetlerinin misyonlarıyla teyit edildiğini ve bunun; Rum Yönetimi’nin karşı karşıya kaldığı zorluklara karşı savunmasını etkili bir şekilde desteklediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği'nin SAFE programına katılmasının önemini de vurgulayan Palmas, kredi tutarının 1,18 milyar euro olduğunu, bunun; savunma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı konusu hakkında da konuşan Palmas, Rum Yönetimi olarak daha güvenli, daha istikrarlı ve modern zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt veren bir Avrupa’ya katkı koymak istediklerini de belirtti.

Palmas, Avrupa savunma iş birliğinin güçlendirilmesi içerisinde, deniz güvenliğinin güçlendirilmesine yatırım yaparak, askeri hareketliliği artırarak, insani yardım operasyonlarının destekleme olanaklarını güçlendirerek ortak savunmaya, tehditlerin caydırılmasına ve kriz yönetimine katkıda bulunmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Palmas, dünyadaki savaş bölgelerinde yaşanan son örneklerin tüm ülkeler için önemli dersler sunduğuna da dikkati çekti.

Topraklarının büyük bir kısmı “devam eden Türk işgali altında” olan Avrupa Birliği üyesi bir devlet olan Güney Kıbrıs için güçlü, iyi organize edilmiş, ve teknolojik olarak gelişmiş bir RMMO’nun bir tercih değil zorunluluk olduğunu savundu.

Bunu göz önünde bulundurmalarıyla birlikte Savunma Bakanlığı olarak, RMMO’nun modern bir askeri güç olarak görevini tam olarak yerine getirebilmesi, güçlü bir caydırıcı unsur olarak karakterini koruyabilmesi ve Rum Yönetimi vatandaşlarını için güvenlik ve istikrar koşullarını sağlayabilmesi için, imkanları çerçevesinde her türlü çabayı sarf edeceklerini ifade etti.