Yunanistan, İtalya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleri Orta Doğu'dan gelebilecek olası göç akınına karşı iş birliği kararı aldı.

GKRY'deki gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta Başbakanı Robert Abela ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak göç konusunda ortak bir açıklamada bulundu.

Olası bir göç krizinin önlenmesi amacıyla liderlerin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Çatışmaya hızlı bir diplomatik çözüm bulunmasına yönelik devam eden çabaların önemini de teyit ederek, 4 lider, mağdur nüfusun desteklenmesi ve gerekli yardımın sağlanması için bölgedeki müttefiklerle yakın işbirliğinin devam etmesi gerekliliğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre, AB'nin dış sınırlarındaki ülkeler olarak olası kontrolsüz göç akınlarından bir hayli etkileneceklerini ifade eden liderler, gerektiğinde AB sınırlarının korunması için ihtiyaç duyulacak olası tedbirleri ele aldı.

Liderler, ortak bir AB yaklaşımının gerekliliğini de bir kez daha dile getirerek, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle oluşabilecek olası bir göç akınında yoğunluk görülmesi halinde etkin bir şekilde harekete geçebilmek adına kendi ülkelerinin ilgili iç işleri ve göç bakanlıklarının koordinasyon ve AB Konseyi ile işbirliği içerisinde çalışması için talimat verdi.