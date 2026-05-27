Fileleftheros’un haberine göre, Palmas, dün Limasol Acemi Er Eğitim Kampı’nı (KEN) ziyaret ederek 2026 celbine ilişkin ön yoklama prosedürünü denetledi.

Palmas, uygulanmakta olan yeni askere alım prosedürünün, yeni celp mensuplarının göreve başlamadan önce tam hazır hale gelmesine imkan tanıyan yenilikçi bir uygulama olduğunu belirtti.

-“Askere alım prosedüründeki yenilikler ve ‘asker çantası’”

Koronavirüs pandemisinin ardından askere alım sürecinde çeşitli yenilikler yapıldığını ifade eden Palmas, bunların ön yoklama, yoklama ve dijital başvuru uygulamalarını içerdiğini kaydetti.

Gazetecilerin “asker çantası” ile ilgili sorularını da yanıtlayan Palmas, söz konusu çantanın "her askere göreve tam hazır olabilmesi amacıyla verilen ana teçhizat içerdiğini" söyledi.

Palmas ayrıca AB’nin SAFE programı ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programına da değinerek, program kapsamında Güney Kıbrıs için uzun vadeli kredi şeklinde 1,18 milyar euroluk kaynağın onaylandığını hatırlattı.

İlk dilimin 2026 yılının ikinci yarısında aktarılmasının beklendiğini ifade eden Palmas, bu sürecin RMMO güçlendirilirken dengelerin korunması amacıyla Maliye Bakanlığı ile istişare içerisinde yürütüleceğini söyledi.

ABD’den ikinci el "savunma teçhizatı" alınması olasılığına da değinen Palmas, dost ve müttefik ülkelere sağlanan sistemler çerçevesinde değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Bizim için sırf ABD malı diye ihtiyacımız olmayan teçhizatı almak amaç değil.” dedi.

Palmas, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun uygun görmesi halinde alınabilecek malzemelerin seçimi için ABD’ye giderek ikinci el askeri malzeme fuarını ziyaret edeceklerini de ifade etti.