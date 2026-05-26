Fileleftheros ve diğer gazeteler, seçimi kazanan milletvekillerinin dün Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Lefkoşa Halk Tiyatrosu” binasında gerçekleştirilen törenle resmen ilan edildiğini yazdı.

Gazete: “Yeni Beş Yıllık Dönemin Milletvekilleri” başlığı altında verdiği haberinde, dün gerçekleştirilen törenin bir kutlama havasında geçtiğini, seçilen milletvekillerinin destekçilerinin, ailelerinin ve arkadaşlarının tören salonunu doldurduğunu belirtti.

Haberinde, 56 milletvekillinin isimleri ve hangi oy dağılımıyla meclise girdiklerini ayrıntılı şekilde yazan gazete, ileriki günlerde Rum Meclis Başkanlığı ve meclis komite üyeleri seçimlerinin gündemde olacağını vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “Yeni Yüzler ve Eskilerin Yeniden Kazanması – Erhürman DİSİ ve AKEL’i Tebrik Etti”.

Alithia: “24 Mayıs Seçimlerinin Ardından 56 Yeni Milletvekili İlan Edildi”.

Politis: “Yeni Vekiller: Gülücüklerle İlan Edildiler”.