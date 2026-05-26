Politis gazetesi, “Doğrudan Demokrasi Partisi’nden” (DDP) milletvekili seçilen Dimitris Baros’un, Baf bölgesinde sadece 280 oyla milletvekili olmasının “Demokrasi bu mu?” sorusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, Güney Lefkoşa bölgesinden 7 bin 606 oy alan DİSİ üyesi Anastasia Antusi’nin seçilememesini örnek göstererek, Baf bölgesinden Baros’un en az oy almasına rağmen milletvekili seçilmesinin, seçim sisteminin adaletlinin sorgulanmasına sebep olduğunu aktardı.

Haberde, bu durumun ilk olmadığı, son da olmayacağı yorumunda bulunulurken, seçim sistemine geniş şekilde yer verildi.