Haravgi gazetesi, Lefkoşa Rum Kesimi’nde ikamet eden 52 yaşındaki bir şahsın şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, mağdurun sosyal medya üzerinden görüntülü arandığı; görüşme sırasında şüpheli kişinin sahte polis kimliği göstererek resmi işlem yürüttüğünü iddia ettiğini ve bu yöntemle, mağdurdan kişisel bilgileri ile ve banka hesap detaylarını aldığını; akabinde de mağdurun hesabından yüklü miktarda para çektiğini yazdı.

Haberde, polisin hiçbir zaman vatandaşlarla bu şekilde iletişime geçmediği belirtilerek, bilinmeyen şahıslara kişisel bilgilerin, banka hesap detaylarının veya şifrelerin verilmemesi çağrısında bulunuldu.