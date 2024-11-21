Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanlarını taşıyan yolcu minibüslerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Polis Memuru Azmat Ali, silahlı birkaç kişinin Paraçinar'dan Peşaver şehrine doğru giden ve Şii Müslümanları taşıyan minibüslere ateş açtığını bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 28 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı hastanedeki doktor Gayur Hüseyin, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıyı kınayarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

- Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.