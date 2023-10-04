Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların, Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtti.

Başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Bugti, yasa dışı olarak ülkede bulunan yabancılara ilişkin açıklama yaptı.

Geçici hükümetin, Pakistan'da yasa dışı yaşayan yabancılara, ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre tanıdığını belirten Bugti, 1 Kasım'dan sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söyledi.

Pakistan halkının güvenliğinin öncelikleri olduğunu dile getiren Bugti, ocak ayından bu yana ülke genelinde 24 intihar saldırısı düzenlendiğini, saldırganlar arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetti.

Bugti, Pakistan'da 1,73 milyon Afganistan vatandaşının yasal belgeleri olmadan yaşadığını ve ülkede 4,4 milyon Afgan'ın bulunduğunu kaydetti.

Karar, geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar'ın başkanlığında yapılan toplantıda alındı. Toplantıya, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

- BMMYK, Pakistan'ın adımına karşı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Pakistan Sözcüsü Kayser Han Afridi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da yasa dışı bulunan yabancıların ülkelerine gönüllü dönmeleri ve herhangi bir baskıya maruz kalmamaları gerektiğini belirtti.

Afridi, kayıtsız Afganistanlıların sınır dışı edileceğine dair kaygı verici haberler gördüklerine işaret ederek konuyla ilgili hükümet paydaşlarından açıklık talep ettiklerini vurguladı.

Sözcü Afridi, uluslararası korumaya sahip Afganların sınır dışı edilmemesini sağlayacak bir mekanizmayı uygulaması için İslamabad yönetimine çağrıda bulundu.