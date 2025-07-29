"Denktaş ve TMT'ye sahip çıkmak boynumuzun borcudur"

Meclis Başkanı Öztürkler, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) halkın kendi iradesinin tecelli ettiği, iradesini çizdiği; egemenlik, özgürlük ve varoluş mücadelesinin taçlandığı teşkilat olduğunu herkesin çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik ve beraberliğin bozulmaması; egemenliğe ve özgürlüğe sahip çıkılması gerektiğini de kaydeden Ziya Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve TMT'ye sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Öztürkler Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Genel Başkanı Celal Bayar ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

-Öztürkler: “Mesnetsiz içi boş ve anlamsız saldırılar karşısında sessiz duramazdık”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ziyarette yaptığı konuşmada, TMT ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a yönelik mesnetsiz, içi boş ve anlamsız saldırılar karşısında sessiz duramayacaklarını söyledi.

Türk askeri, mücahitler ve TMT’nin verdiği mücadele olmasaydı bugün, adanın Yunanistan'a bağlanmış olacağını belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'la ilgili kitabı kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Öztürkler, “Bugün kendisini bu adaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk'ünün varoluşuna adayan Kurucu Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu çirkin ve çirkef saldırıyı da esefle kınadığımı ifade etmek istiyorum.” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavrının ve Kıbrıslı Türklere karşı oynadığı oyunların görülebildiğini söyleyen Öztürkler, “İşte en basit örneği adamız yandı. Limasol ve Baf bölgesinde ciddi bir yangın söz konusuydu ancak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yardım taleplerini kabul etmediler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu yangın sürecinde aslında sınıfta kaldı. Bir bakıyorsun otların temizlenmediğini, müdahalenin yetersiz olduğunu görüyorsun.” şeklinde konuştu.

Öztürkler, silahlanma harcamasının az bir kısmın çevre ve yangınlardan korunmak için harcamış olsaydı, Rum Yönetimi'nin bu felaketle karşı karşıya kalmamış olacağını da belirtti.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı da kutlayan Meclis Başkanı Öztürkler, “Bu miras sizlerden bize kalmıştır. Onun için bizler ‘vatanım, bayrağım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ demeye devam edeceğiz.” dedi.

-Bayar: “Denktaş’a yapılan saldırı yersiz, zamansız ve gereksizdir”

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos 1958'de resmen kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı ile bütünleşerek milli bir kurtuluş savaşı verdiğini, Akritas planına karşı, kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile bir milli kurtuluş ordusu yaratıldığını belirtti.

Bayar, bu ordunun daha sonra mücahit ordusu olduğunu ve 11 yıl en zor şartlarda, abluka ve ambargolar altında, adanın yüzde üçlük bir bölümünde dünyadan tecrit edilmiş bir şekilde milli direniş sergilediğini kaydetti. Bayar, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nı sağlayanın kurucusu Rauf Raif Denktaş ile Türk Mukavemet Teşkilatı olduğunu da vurguladı.

Bayar, “Denktaş, bu mücadelenin her safhasında canla başla çalışmış bir kişidir. Hatta esareti dahi göze almış, Rum’a esir düşmüştür. Türk Mukavemet Teşkilatı ve anavatanın baskıları sayesinde kurtulmuş ve Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra özgür, egemen bir devlet kurabilmiş. Bunu da dünyaya ilan etmiş bir kişidir. Dolayısıyla ona yapılan saldırı hem yersiz hem zamansız ve gereksiz bir saldırıdır. Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı özleşmiş bir kurumdur. Onu birbirinden ayıramayız.” şeklinde konuştu.

1 Ağustos’un Kıbrıs'ın fethinin 454., Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 67. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 49. yıl dönümü olduğunu söyleyerek, bunun önemini vurgulayan Bayar, “Türk Mukavemet Teşkilatı efsane olmuş bir teşkilattır. Dünyada başarıya ulaşmış teşkilatlardan birisidir.” diyerek, ziyaret için teşekkürlerini sundu.