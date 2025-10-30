Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, seçimlerden gerekli derslerin çıkartılacağını kaydetti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Sabah Postası programına katılarak Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı. Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokratik bir olgunlukla tamamlandığını belirterek, halkın iradesinin sandığa yansıdığını ve seçmenlerin oylarını Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman’dan yana kullandığını ifade etti.

Öztürkler, seçim sürecinde iki farklı vizyonun halk tarafından değerlendirildiğini kaydederek, “İki devletli çözüm ve federasyon temelli yaklaşım halkımızın önüne konmuş, halk tercihini yapmıştır. Bu tercihe saygı duymak demokrasinin gereğidir” dedi.

Seçim sonuçlarından kendilerine düşen dersleri aldıklarını belirten Öztürkler, “UBP olarak sahip olduğumuz kurumsal yapı ve siyasi tecrübeyle, ülkemizin istikrarı ve kalkınmasında belirleyici bir rol üstlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kamuoyunda gündeme gelen erken seçim konusuna da değinerek, bu tür stratejik kararların bireysel çıkışlarla değil, partinin yetkili kurulları ve hükümet ortaklarıyla istişare edilerek alınabileceğini söyledi.

Seçim sonrası oluşan siyasi atmosferin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Öztürkler, “UBP olarak halkın iradesine saygılıyız. Ancak ülkenin istikrarı ve kamu yararı gözetilerek adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Meclis aritmetiği ve hükümetin işleyişi göz önünde bulundurularak, bu konuda nihai karar ilgili mekanizmalar tarafından verilecektir.” dedi.

Öztürkler, muhalefet ve bazı parti içi çevrelerden gelen erken seçim çağrılarını doğal karşıladıklarını ancak bu tür taleplerin siyasi sorumluluk çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti. “Siyasi istikrarı korumak, halkımıza karşı en temel görevimizdir” diyen Öztürkler, UBP’nin bu süreçte yapıcı ve çözüm odaklı bir tutum sergilemeye devam edeceğini ifade etti.

2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ulusal Birlik Partisi’nin yeni dönem hedeflerine de değinerek, UBP’nin halkın iradesine saygılı, devletin kurumlarını güçlendiren ve KKTC’nin uluslararası alandaki varlığını pekiştiren bir vizyonla yoluna devam edeceğini vurgulayan Öztürkler, “Bu süreçte üretim odaklı kalkınma politikaları, gençlerin siyasete ve ekonomiye daha aktif katılımı, dijital dönüşüm ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi alanlara öncelik vereceğiz.” dedi.

UBP’nin ekonomi politikalarında üretim, yatırım ve istihdam odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirten Öztürkler, “Tarım, turizm ve teknoloji alanlarında yeni projelerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gündeme gelen “ara seçimin”, mevcut anayasal düzenlemeler çerçevesinde olmayacağını söyledi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’tan gelen açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ardından yeni bir müzakere süreci başlayacakmış gibi bir hava yaratılmasını gerçekçi bulmadığını belirtti. Öztürkler, “Kıbrıs meselesinde müzakere zemini, sadece kişisel değişimlerle değil, tarafların iradesi ve uluslararası parametrelerle şekillenir. UBP olarak biz, burada iki devletli çözüm vizyonumuzu koruyoruz ve herhangi bir geri adım söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.