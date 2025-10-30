(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan Bayram Yazar mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tayibe Kötüce mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 29.10.2025 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi salonu içerisinde rimand duruşması görüşüldüğü sırada mahkeme salonu ve yargıcın fotoğrafını çekmek suretiyle Mahkemeler Yasasına Aykırı Harekette bulunduğunu, aynı gün tutuklandığını, tasarrufunda bulunan cep telefonu emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, “Mesele ile ilgili olarak Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen bilişim emri gereği zanlının telefonu incelenmek üzere alınarak Polis Genel Müdürlüğü data incelenme şubesine gönderilmiştir ve rapor beklenmektedir ”dedi.

Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, KKTC'de herhangi bir bağı bulunmayan ve ülkeye turist vizesiyle gelen zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

