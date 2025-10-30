Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu’nda bulunan narenciye parsellerindeki iç piyasaya uygun portakal, mandarin, limon ve greyfurt ürünleri kapalı zarf teklif usulü ile satılacak.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, teklifler yarından başlayarak 7 Kasım Cuma günü saat 14.00’e kadar Güzelyurt İstasyonu’ndaki teklif kutusuna atılabilecek, idare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak.

Ödemeler peşin veya banka teminatlı günlük çekle yapılacak, satışa sunulan parsellerdeki ürünler mesai saatleri içerisinde Güzelyurt İstasyonu’nda görülebilecek.