Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti'ni kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi‘nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde bir çözüm modelinin kaçınılmaz hale geldiğini, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statünün tanınmasının kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ön koşulu olduğunu söyledi.

İki devletli çözüm modelinin sadece Kıbrıs Türk halkının değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar arayan tüm tarafların çıkarına hizmet edeceğini belirten Öztürkler, adil, kalıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir çözümün ancak bu gerçeklik zemininde mümkün olabileceğini söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kimliği, egemenliği ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini belirtti.

-Gülbahar

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Gülbahar ise, yaşanan son gelişmelerin, Kıbrıs Rum liderliğinin iki devletli bir çözüme yanaşmasının mümkün olmadığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 14 Temmuz 2024’te yayınladığı Başkanlık Tezkeresiyle federal çözüme kapılarını kapatarak, KKTC’nin tanınmasını talep ettiğini ifade eden Gülbahar, Cumhuriyet Meclisi’nin de bu yönde bir karar almasının en büyük beklentileri olduğunu söyledi.