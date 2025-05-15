Mimarlar Odası, engelli bireylerin eğitim kurumlarında daha erişilebilir bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla yürüttüğü “Engelsiz Okul” projesi kapsamında Gazimağusa Ticaret Lisesi’nde engelli öğrencilerin kullanımına uygun tuvalet ve rampa kazandırdı.

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Oda Saymanı Mustafa Dinsev ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, dün Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek tamamlanan engelli tuvaleti ve rampa uygulamalarını yerinde inceledi.

Proje kapsamında, 2024 yılı Kasım ayında aynı heyet okulda bir inceleme gerçekleştirmiş ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını tespit etmişti. Yapılan planlama ve teknik çalışmalar sonucunda, engelli bireylerin kullanımına uygun rampalar ve tuvalet Mimarlar Odası tarafından hibe edilerek okula kazandırıldı.

- Olguner: “Kuzey Kıbrıs’ta engelleri kaldırmak mümkündür”

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ise 2012 yılından bu yana engelli bireylerin kamusal alanlarda aktif ve eşit biçimde yer alabilmesi için mücadele verdiklerini belirtti.

“Mimarlar Odası olarak, engelli bireylerin erişilebilirlik standartlarının oluşturulması, yasal zemine oturtulması ve uygulamaya geçmesi süreçlerinde hep ön saflarda yer aldık. Teknik destek sunmaya devam ediyoruz.” Diye konuşan Olguner, bu projenin diğer sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre de ilham vermesini umduğunu söyledi.

“Eğitim kurumlarımızın ‘Engelsiz Okul’ kapsamındaki eksikliklerinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta engelleri kaldırmak mümkündür; yeter ki hepimiz elimizi taşın altına koyalım.” şeklinde konuşan Olguner, bu tür fiziksel düzenlemelerin yalnızca teknik çözümlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık açısından da ciddi kazanımlar sağladığını vurguladı.