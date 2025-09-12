Öztürkler, Ankara’da Türk Dünyası Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona katılarak gençlere hitap etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin, geleceğini Türkiye ile birlikte şekillendirmeye devam edeceğini belirterek, “Kaderimiz Türkiye ile birdir.” dedi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Öztürkler, Ankara’da Türk Dünyası Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona katılarak gençlere hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesi ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türk Dünyası ile olan ilişkilerin KKTC açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk devletleriyle tarihsel, kültürel ve dilsel bağlarının güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

- “KKTC, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının temsil noktası”

KKTC’nin Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki temsil noktası haline geldiğini belirten Öztürkler, bu bağlamda bölgesel iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan temasların, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırdığını dile getiren Öztürkler, ortak projelerle bu ilişkilerin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Konuşmasında, bugüne gelene kadar verilen mücadeleyi de anlatan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının, sadece bir toprak meselesi değil, aynı zamanda bir varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı.

- “Bu halk kendi kimliğiyle yaşam hakkını elde etmiştir”

1963’ten itibaren yaşanan saldırılar sonrası 1974’teki Barış Harekâtı’nın gerçekleştiğini anımsatan Öztürkler, sonrasında kurulan KKTC’nin, halkın iradesiyle şekillendiğini ifade ederek, “Bu halk, kendi kimliğiyle, kendi bayrağı altında yaşama hakkını elde etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü haklı mücadelenin, sadece siyasi bir duruş değil, aynı zamanda bir kimlik ve varoluş meselesi olduğunu belirten Öztürkler, halkın kendi iradesiyle şekillendirdiği yapının bugün bağımsız bir devlet olarak yoluna devam ettiğini, bu mücadelenin temelinde özgürlük, eşitlik ve güvenlik arayışının yattığını kaydetti.

KKTC’nin bağımsızlık sürecine değinen Öztürkler, 1983’te ilan edilen devletin, halkın kendi kaderini tayin etme hakkının somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Öztürkler, uluslararası tanınma yolunda karşılaşılan engellere rağmen, KKTC’nin kendi kurumlarıyla ayakta duran ve halkının iradesini yansıtan bir yapı olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeleri değerlendiren Öztürkler, bölgedeki enerji kaynakları ve askeri hareketliliklerin Kıbrıs üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

KKTC’nin bu dinamikler içinde stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Öztürkler, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında Kıbrıs Türk halkının rolünün göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

- “Kalıcı çözüm iki devlet temelinde mümkün”

Kıbrıs’ın geleceğine dair öngörülerini paylaşan Öztürkler, adada kalıcı bir çözümün ancak iki ayrı devlet temelinde mümkün olabileceğini ifade etti.

Tek taraflı dayatmaların çözüm üretmeyeceğini belirten Öztürkler, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir yapı kurulması gerektiğini vurguladı.

Türk askerinin adadaki varlığına ilişkin değerlendirmesinde Öztürkler, bu varlığın Kıbrıs Türk halkı için bir güvenlik teminatı olduğunu söyledi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’taki silahlanma faaliyetleri ve dış müdahale girişimlerine karşı Türkiye’nin caydırıcı gücünün hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bölgedeki son siyasal gelişmelere de değinen Öztürkler, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının bölgesel dengeleri sarstığını ve bu tür olayların Kıbrıs üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Öztürler, Ortadoğu’daki gerilimlerin, Akdeniz’deki güvenlik politikalarını doğrudan etkilediğini söyledi.

- “İki devletli çözüm artık devlet politikası"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm politikasının, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıttığını" belirten Öztürkler, bu yaklaşımın artık devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

Öztürkler, Federasyon temelli önerilerin gerçekçi olmadığını, kalıcı çözümün ancak egemen eşitlik temelinde sağlanabileceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye verdiği desteğin uluslararası platformlarda açıkça dile getirildiğini belirten Öztürkler, bu desteğin KKTC’nin diplomatik gücünü artırdığını söyledi. Öztürkler, Türkiye’nin kararlı duruşunun, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine güç kattığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda “Kaderimiz Türkiye ile bir” diyerek sözlerini tamamlayan Öztürkler, KKTC’nin geleceğini Türkiye ile birlikte şekillendirmeye devam edeceğini belirterek, bu birlikteliğin sadece siyasi değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bir bağ olduğunu vurguladı.