Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Önerisi"nin Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edilmesinin büyük bir memnuniyet ve onur vesilesi olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, kararın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelindeki beklenti ve taleplerini yansıttığını ifade etti.

“Hayırlı olsun.” diyen Öztürkler, halkın haklı davasında birlik ve kararlılıkla yoluna devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır sürdürülen ancak bir türlü sonuç vermeyen federasyon temelli müzakere süreçlerinden yorulduğunu kaydeden Öztürkler, “Bugün halkımız, karşılıklı tanımaya, eşit haklara dayalı ve uygulanabilir bir çözüm modeline açıkça destek vermektedir.” dedi.

- “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki egemen devlet vardır. Bu gerçek görmezden gelinemez”

Alınan kararın, halkın özgürlük arzusunun, kendi geleceğini belirleme iradesinin ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu söyleyen Öztürkler, “Artık uluslararası kamuoyu şunu çok net bir şekilde görmelidir ki; Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki egemen devlet vardır. Bu gerçek görmezden gelinemez.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün, karşılıklı tanımanın sağlandığı, egemen eşitliğin kabul edildiği ve iş birliğinin esas alındığı bir anlayışla mümkün olabileceğini belirten Öztürkler, şöyle devam etti:

“Bu karar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine yön veren, başta Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük olmak üzere; vatanı uğruna can veren aziz şehitlerimizin ve canı pahasına direnen gazilerimizin emanetine sahip çıkmaktır.”

“Verilen mücadelelerin, ödenen bedellerin ve kararlılıkla sürdürülen direnişin bugün siyasi bir kararlılıkla taçlandırıldığını görmek hepimiz için büyük bir onur vesilesidir.” ifadelerini kullanan Öztürkler, kararın komiteden geçerek Genel Kurul gündemine taşınmasına katkı sağlayan ve oylama sürecinde destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.