Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy’de halkla bir araya geldi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, Belediyeler Reformu yapılacağında muhalif kesimlerin tepki gösterdiğini belirterek, belediyelerin birleştirilmesinin ardından gelirlerinin arttığını söyledi.

Çatalköy’ün ülkenin önemli bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Tatar, ülkeye yapılan yatırımların zemininde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde ulaşım, iletişim, sağlık, eğitim, tarım ve sanayide altyapı yatırımlarını arttırdığını vurgulayan Tatar, ülkedeki istikrardan dolayı turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörlerinin geliştiğini kaydetti.

Yatırımların yapılması ve sektörlerin gelişmesi için istikrarın devam etmesi gerektiğine işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği iki devletli çözüm siyasetinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Federasyonun gerçekleştirilmesiyle Avrupa Birliği içinde yer alamayan Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının sona ereceğini dile getiren Tatar, toprak tavizi ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türkü’nün azınlığına düşürüleceğini söyledi.