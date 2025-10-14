Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Lefkoşa Surlariçi'nde halkla bir araya geldi.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün kabul edilen “iki devletli çözüm” kararına dikkat çekerek, bunun “tarihi bir adım” olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile uyumlu şekilde yürütülen siyasetin Meclis kararıyla resmileştiğini belirterek, “Oy çokluğuyla da olsa Meclis’te iki devletli siyaset karara bağlandı. Bu, tarihe not düşülecek bir gelişmedir” dedi.

-“Federasyon defteri kapanmıştır”

Konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrıları hatırlatan Tatar, federasyon temelli çözüm modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini savundu. Tatar, “Sayın Erdoğan BM kürsüsünden dört kez KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı. Federasyon defteri kapanmıştır. Biz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

Tükiye ile beraber yürütülen siyasetin dünyaya gösterildiğini dile getiren Tatar, “Halkımızla beraber 19 Ekim’de iki devletli siyasetin devamına ve Türkiye ile iyi ilişkilere onay vereceğiz” dedi.

-"Ciddiyetten bahseden Erhürman, Erdoğan geldiğinde meclise gitmedi”

Tatar, seçimdeki rakiplerinden CTP adayı Tufan Erhürman’ın seçim kampanyasında dile getirdiği “ciddiyet” vurgusunu eleştirdi. Tatar, “Türkiye Cumhurbaşkanı Meclis’e geldiğinde, CTP’nin parti meclisi kararıyla Erhürman ve partisi toplantıya katılmadı, koltukları boş bıraktı. Bu bir ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

-"Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini istemediler, ilk onlar yerleştiler”

Cumhuriyet Yerleşkesi yapılırken CTP ve adayı Erhürman’ın protestolar yaptığını anlatan Tatar, “Ciddiyetten bahseden efendi telleri kırdı. Binayı yaptırmayız diye Türkiye’ye karşı durdu. Bu binaları kullanmayacaklarını söyledi ancak, bina biterkenden odalara yerleşti. Şimdi gözünü koltuğuma dikti ona vermeyeceğiz” dedi.

-“Türkiye’ye işgalci denildiğinde ciddiyetini bozmadı”

Tatar, CTP’nin Güney Kıbrıs’taki sol parti AKEL ile temaslarını da eleştirdi.

Dünyanın birçok yerinde KKTC bayrağıyla katıldığı toplantıları, rakip adayı destekleyenlerin küçümsediğini dile getiren Tatar, “Ben New York’ta BM binasında toplantıda görüşürken, onlar ise AKEL’e gitti. New York’ta AKEL, Türkiye ‘işgalcidir’ dediğinde, Kıbrıs tabelasının ardında ciddiyetle oturmaya devam etti” diye konuştu.

-"Sandık hesaplaşma yeridir”

Türkiye ile iyi ilişkiler ve imzalanan protokoller sayesinde yatırımların yapıldığını belirten Tatar, yatırımların sürmesi için istikrarın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Sandığın hesaplaşma yeri olduğuna dikkat çeken Tatar konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Rum’la ortaklık isteyen, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesini ve askerin çekilmesini isteyenler cevabını sandıkta alacak.Türkiye ile iyi ilişkiler ve ülkenin gelişmesi ve kalkınması için sandıklarda cevap verin. Başımız dik ve onurlu bir şekilde dünyaya KKTC, egemenlik, bağımsızlık ve Türkiye ile iyi ilişkiler kazandı mesajı verelim”