Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis muhatabının biz olduğunu anlayacak” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Kanal T’de yayınlanan “Siyasetin Nabzı” programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, Meclis’in iki devletli çözüm yönündeki kararını “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi, bu kararın, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenlik talebini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Federasyon temelli müzakerelerin yıllardır sonuç vermediğini ifade eden Öztürkler, Meclis’in aldığı kararın, halkın çözüm vizyonunu ve kararlılığını yansıttığını kaydetti.

“Halkımız haklı davasında birlik ve azimle yoluna devam edecektir” diyen Öztürkler, yeni dönemde iki devlete dayalı çözüm modelinin temel referans noktası olacağını söyledi.

Meclis’in Kıbrıs müzakerelerinde rol üstlenmesiyle ilgili kamuoyundaki tartışmalara da değinen Öztürkler, seçim sürecinde bu konunun gündeme taşınmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Öztürkler, “Bugün itibarıyla Meclis gündeminde böyle bir madde bulunmamaktadır. İleride böyle bir öneri gelirse, hukukçularımız tarafından detaylı biçimde ele alınacaktır” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Mısır’daki Barış Zirvesi’nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme çabalarına işaret eden Öztürkler, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğine dikkat çekerek, “Hristodulidis, muhatabının bizler olduğunu eninde sonunda kavrayacaktır” dedi.

Rum yönetiminin İsrail ile kurduğu ilişkileri de yorumlayan Öztürkler, bölgedeki diplomatik dengelerin Kıbrıs meselesine doğrudan etki ettiğini belirtti, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile geliştirdiği temaslar, bölgesel ittifaklar üzerinden siyasi avantaj elde etme çabasının bir yansımasıdır” diye konuştu.

-“İki devletli çözüm modeli, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan en gerçekçi yaklaşımdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna destek veren Öztürkler, “Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modeli, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan en gerçekçi yaklaşımdır. Tatar’ın uluslararası platformlarda KKTC’nin sesini duyurma çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan ile kurulan dostluk gruplarının sadece diplomatik değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağları pekiştiren bir zemin sunduğunu ifade da etti.

Bu iş birliklerinin, ortak değerler doğrultusunda hareket etme iradesini güçlendirdiğini belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki görünürlüğünün bu temaslarla daha da arttığını kaydetti. Öztürkler, meclisler arası ilişkilerin, iki devletli çözüm vizyonunun bölgesel düzeyde daha fazla kabul görmesine katkı sağladığını vurguladı.