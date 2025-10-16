KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Mehmet Ali Deniz Güney, Afrika’nın Cape Town şehrinde katıldığı “Dünya Masterler Powerlifting Şampiyonasında” dünya şampiyonu oldu.

Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Deniz’in birçok farklı ülkeden rakipleri arasında katıldığı şampiyonada; Squat kategorisinde 320 kg kaldırarak dünya şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Dahlameroğlu, Deniz’in Bench Press’te 182,5 kg ve Deadlift kategorisinde ise 285 kg kaldırarak toplamda 787,5 kg ile de Amerikalı rakibinin ardından dünya ikincisi olmayı başardığını kaydetti.