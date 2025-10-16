Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2025-2026 Akademik Yılı başladı. Akademik yılı açılış dersini, TBMM eski Milletvekili ekonomist Ahmet Özal verdi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde yer alan törene, GAÜ Kurucu Rektörü- Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkan v. Tomur Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Rektör Yardımcıları, davetliler, akademisyenler, idari kadro ile öğrenciler katıldı.

Yeni akademik yılın ilk konuşmasını, Demokrat Parti Genel Sekreteri, Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü- Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar yaptı.

Üniversitenin 41 yıllık geçmişine vurgu yapan Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin, eğitim meşalesini olabildiğince çok öğrenciye ulaştırabilmek için çıkılan bu yolculuğun 41’inci yılında, Girne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir çekim merkezi yapmayı başardıkları için kıvanç duyduklarını söyledi.

“Yeni bir yolculuğun yine eşiğinde, heyecanı içerisindeyiz” diyen Akpınar, 41 yıl önce başladıkları bu yolda bugün bir “dünya üniversitesi” haline dönüştüklerini kaydetti.

Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin başarıyı yakalamak, kampüs ve programlarını başka ülkelerde açabilmek için gerekli tüm adımları attığını, bunu GAÜ ailesi olarak alın terleriyle inşa ettiklerini ifade ederek, bu yolculukta emek veren herkese teşekkür etti.

2025-26 Akademik Yılı Açılış Töreni’nin ilk dersini vermek üzere Girne Amerikan Üniversitesi’nin davetiyle ülkeye gelen Ahmet Özal’a da teşekkür eden Akpınar, “Sayın Tevfik Ahmet Özal’ın açılış dersini üstlenmesi bizim için büyük bir onur olmuştur. Merhum sayın Turgut Özal'ın vizyonunu da saygıyla selamlıyoruz” dedi ve üniversitenin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

“Gerçek başarı sadece büyümek değil, dengeyi koruyarak büyümektir” diyen Akpınar, öğrencilere de şöyle seslendi:

“Sizler 41 yıllık bu hikayenin yeni kahramanlarısınız. ‘41 kere Maşallah’ aramıza hoş geldiniz. Bugünün dünyası, sizlerden sadece bilgi değil, bilinç istiyor. Doğayı, insanı ve geleceği birlikte düşünebilen bir kuşak olmanız gerekiyor. Bizim bütün amacımız, sizlere bu bilinci kazandırmaktır. Girne Amerikan Üniversitesi kökleri Kıbrıs'ta, dalları Asya'da Afrika da olan, Avrupa'ya uzanan bir bilgelik ağacıdır. Bu ağacın yaprakları, sizlersiniz. Bugün, geçmişin vizyonu ile geleceğin teknolojisini birleştiren bu buluşma, hepimiz için unutulmaz olacaktır. Bizim için sürdürülebilirlik kelime ile sınırlı değildir. Değerler ile inançla, sevgiyle ve özgürlükle bütünleşmiştir. İnsanı, barışı, doğayı ve umudu merkezine alan bir üniversite olmaya devam edeceğiz.”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever de, yeni akademik yılın açılış töreninde selamlama konuşması yaptı ve “yeni dönemde yenilikçi yaklaşımların, araştırma ve proje tabanlı eğitimin daha güçlü biçimde uygulanacağı bir sürece girdiklerine” işaret etti, “Bizim için her akademik yıl, yanlızca bir eğitim dönemi değildir. İnsanlığa verilen bir sözdür” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2025- 2026 Akademik Yılı Açılış Dersini veren Ahmet Özal ise, “yeşil enerji” konusuna değindi.

Bir enerji krizinin tam ortasından geçerken, kaynakların sınırlı olmasına rağmen, sınırsız gibi davranıldığını ifade eden Özal, şöyle devam etti:

“Artan sera gazı emisyonu, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve bağıntılı doğal afetler en korkutucu ise, geri döndürülemez eko-sistem tahribatı. Bu yüzden yeşil enerji bir seçenek değil, geleceğimizi kurtarmak zorunlu bir yol.

Yenilenebilir enerji, artık sadece çevreci değil, aynı zamanda en ekonomik yoldur. Türkiye ve Kıbrıs’ın çok özel ve avantajlı bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Çünkü güneşlenme süresi çok uzun, rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek, jeo-termal kaynaklarda Avrupa’da ilk sıradayız. Türkiye’de toplam kurulu gücün yüzde 55’e yakını yenilenebilir kaynaklardan geliyor, ancak potansiyel bunun çok üzerine çıkabilir, çünkü kaynağımız yeterli.

Unutmayın! Gelecek size miras kalmaz, aynı zamanda sizin ellerinizde şekillenecektir. Doğayla barışık, kaynakları hoyratça tüketmeyen, bir gelecek vizyonundan bahsediyorum. Çocuklarımızın, torunlarımızın ve bu gezegeni bizimle birlikte paylaşan tüm canlıların geleceği buna bağlı ve ancak bu şekilde, ortak geleceğimiz korunabilecektir. Bu vesileyle, yeni akademik yılınızın; Sağlık, başarı ve ilham dolu olmasını temenni ediyorum.”

Açılış töreninde, Akreditasyon Başarı Ödülü ve Bilimsel Araştırma Projesi Ödülü seremonisi de yapılarak, Prof. Dr. Terin Adalı, Doç. Dr. Feyza Bhatti, Yrd. Doç. Dr. Atabak Rahımzade Ilkechı, Yrd. Doç. Dr. Ayberk Akat ve Dr. Demet Onurlu’ya belge ve plaketleri takdim edildi.

Ahmet Özal’ın eşi Asuman Özal adına Orman Vakfı’na hibe edilen ve GAÜ’nün kuruluşunun 41. yıldönümünü sembolize eden 41 adet fidanın sertifikası da takdim edildi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçıları Miray Çakır, Sinem Sadrazam ve Püren Eda Gözer’den oluşan “Myrrha Trio- Mirha” grubunun dinletisi ve GAÜ Sahne Sanatları Yüksek Okulu, PERA Dans Bölümü’nden Diana Abdo’nun gruba eşlik ettiği dans gösterisi de yer aldı. Tören, program sonunda verilen kokteyl ile tamamlandı.