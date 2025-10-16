Erhürman, Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çocuklarımıza, gelişmiş ülkelerin çocuklarının sahip olduğu olanakları kazandırmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman’a ziyaretinde, Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve milletvekilleri eşlik etti.

-“Kıbrıs Türk halkının kendine güvenmesi için çok sebep var”

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendine güvenmesi için çok sebep olduğunu vurgulayarak, “En zor koşullarda verilmiş bir var oluş mücadelesi ve bütün sınırlara karşın kendilerini çok iyi yetiştirmiş gençlerimiz var” diye konuştu.

Halkın öz güveninin zedelenmesine, onurunun kırılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Erhürman, “Bu halkın yeniden kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duymasını sağlamak için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Her bireyin sesini özgürce duyurduğu, halkın sözünün siyaseti belirlediği bir yönetim sözü veren Erhürman, demokrasinin, halkın iradesi ve halkın, halk için, halk tarafından yönetilmesi demek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığının, bir kişinin ve onun etrafından toplanmış üç-beş insanın köşkü ya da sarayı olmadığını ifade eden Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığının, halkın evi olduğuna dikkat çekti. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bu halk için çalışacak, hangi siyasi görüşte olursa olsun bu halkın yetişmiş tüm yurttaşlarıyla birlikte yönetecektir” dedi.

-“Hiç kimse dışarıda bırakılmayacak”

Cumhurbaşkanlığının halkın evi olacağını ve hiç kimsenin dışarıda bırakılmayacağını yineleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ve bu ülkenin yeniden kendisiyle gurur duyacağını belirtti.

“Yorgunuz ama asla yılgın değiliz. Büyüklerimizin verdiği mücadeleye saygımız, çocuklarımıza, torunlarımıza duyduğumuz sonsuz sevgimiz, umudu her şeye karşın yüreklerimizde sıcak tutmamızı bir görev haline getiriyor” diyen Erhürman, görevlerinin bilincinde olduklarını kaydetti.

Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacak ve hep birlikte yöneteceklerini ifade eden Tufan Erhürman, “Beş bomboş senenin ardından aralıksız çalışacağız” dedi.

“Çocuklarımıza, eğitimde, sağlıkta, teknolojide ve tüm alanlarda gelişmiş ülkelerin çocuklarının sahip olduğu olanakları sağlamak için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz” diye konuşan Erhürman, “Bu ülkeyi çocuklarımıza bırakırken, yüzlerine bakmaya utanacağımız bir yer haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” vurgusu yaptı.