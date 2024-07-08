Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali “Tek Şahidi Cümbezdi” defilesiyle Kıbrıslı moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak’ı ağırladı.

Mağusa’nın tarihi ve ada kültürünün anlatıldığı, özel görsel ve teknik efektler eşliğinde model, oyuncu, dansçı ve şarkıcıların da yer aldığı defile, Abdullah Öztoprak şiirleriyle hikayelendirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da Raif Rauf Denktaş Kongre Salonu'nda dün akşam yapılan defile sonrasında sahneye çıkan Öztoprak’a Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından hediye takdim edildi.

Uluçay ünlü modacıya özel gösterisi için teşekkür ederek ileriki dönemlerde de Öztoprak’ın çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Abdullah Öztoprak ise “Tek Şahidi Cümbezdi’’eseriyle Kıbrıslı Türklerin sesini yurt dışında da duyurmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan müzik tarihinin efsane gruplarından biri olarak nitelendirilen Buena Vista Social Club’ın yıldızı, Grammy Ödüllü Eliades Ochoa, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında yarın akşam Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicileriyle buluşacak.