Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Karpaz’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yönelik arazi tahsisi sürecinde yaşanan gelişmelerin “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Özkunt, Nupelda Karabuğday’ın Ada TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

İTÜ’ye tahsis edilmek istenen yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alçak orman arazisine değinen Özkunt, bu büyüklükte bir alanın üniversite ihtiyacıyla açıklanamayacağını kaydetti.

Özkunt, “Bu süreç artık bir eğitim yatırımı olmaktan çıkmış, farklı bir mecraya kaymıştır. Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

-“Ülkenin kaynaklarına sahip çıkmak temel önceliğimizdir”

Dış yatırımlara karşı olmadıklarını ancak ülkenin öz varlıklarının korunmasının öncelikli olduğunu belirten Özkunt, kamu yararı ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Özkunt, “Bu küçücük adada sınırlı olan orman arazilerinin bu şekilde tahsis edilmesi ciddi bir endişe yaratmaktadır. Bu noktada ülke kaynaklarına sahip çıkmak bizim temel sorumluluğumuzdur” dedi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Özkunt, hükümetin aldığı kararların toplumu korumaktan uzak olduğunu savunarak, özellikle hayat pahalılığı ve zam politikaları üzerinden eleştirilerde bulundu.

Ülkede ciddi bir bütçe açığı ve kaynak israfı bulunduğunu ileri süren Özkunt, kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını savunarak, “Sorun maaşlar değil, kamudaki savurganlık, partizanca istihdam ve denetimsizliktir” dedi.

-Erken seçim çağrısı

Eğitimden sağlığa kadar birçok alanda hizmetlerin yetersiz kaldığını öne süren Özkunt, mevcut yönetimin ülkeyi yönetme kapasitesini kaybettiğini iddia etti, erken seçim çağrısını yineledi.

TDP’nin ekonomi başta olmak üzere birçok alanda somut çözüm önerileri geliştirdiğini ifade eden Özkunt, vergi reformu, kayıt dışılıkla mücadele ve planlı ekonomi modeline dikkat çekti. Özkunt, toplumun ihtiyaç duyduğu adil ve şeffaf yönetimi hayata geçirmeye hazır olduklarını belirtti.