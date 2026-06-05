Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Gemikonağı’ndaki CMC maden atıklarının yarattığı kirliliğe dikkat çekti.

Platforma üye dernek temsilcileri, CMC Maden atıkları tesisi önünde toplanarak CMC kirliliği konusunda yıllardır çözüm üretilmemesini protesto etti.

-Oktay

Lefke sivil toplum örgütleri platformu koordinatörü Teoman Oktay, eylemde yaptığı konuşmada CMC sorununun 51 yıldır devam ettiğini anımsatarak, bugüne kadar sorunun çözümüne yönelik ciddi bir adım atılmadığını söyledi.

Oktay, bu sorunun sadece Lefke bölgesinin değil, tüm adanın hatta Doğu Akdeniz bölgesinin sorunu olduğunu belirterek, hükümetin bu konuda derhal bir adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Bölgedeki sivil toplum örgütleri olarak CMC konusunda stratejik bir plan belirleyip eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Oktay, sorunun çözümü için tüm güçlerini kullanacaklarını ifade etti.

Eyleme katılarak destek veren Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Deneği Başkanı Türkay Fotalı, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ve Lefke Kadın İnsiyatifi’nden Nazif Kubilay da söz alarak, Lefke’nin çevre sorunlarına ve özellikle de CMC kirliliğine çözüm beklediğini bir kez daha hatırlattılar.