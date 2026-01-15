Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 42’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Sevim Küçük’ün konuşmasıyla devam etti.

Program, Meral Vedat Ertüngü Lisesi korosu tarafınan seslendirilen oratoryo ile sona erdi.

- Küçük

Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Sevim Küçük konuşmasında, Dr. Küçük’ün sadece ölüm yıldönümünde değil KKTC var oldukça anılması gerektiğini belirterek “devlet adamı mıydı yoksa bir inanç, idol, yaşam tarzı mıydı?” dedi.

Dr. Küçük’ü hatırlayan, mücadelesini bilen kaç kişi kaldığını soran Küçük, yıllar geçtikçe barışın içine doğmuş nesillere Dr. Küçük’ü ve milli mücadelenin önemini anlatmanın yollarının bulunması gerektiğini belirtti.

Küçük, bugünkü global çağda o dönemin şartlarını hayal etmenin zorluğuna dikkat çekerek , Dr Küçük’ün ayakkabılarını aşındırarak bir avuç insanı azınlık olmadıklarına inandırmayı başardığını hatırlattı.

Bunları anlatmanın sorumluluğunun sadece ailesinin ya da devletin değil tüm KKTC halkının olması gerektiğine işaret eden esen Seim Küçük, Dr Küçük’ün bir dönemin değil her dönemin lideri, yolu aydınlatan ışık olduğunu yeni nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

“Dr Küçük’ün yaratmaya çalıştığı eğitimli çağdaş, medeni gelecek sizin elinizde” diyen Küçük, büyük değişimlerin küçük adımlarla olduğunu söyledi.