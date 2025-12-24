Kuzey Kıbrıs Hizmet Dernekleri Federasyonu'na bağlı Özgür Hizmet Derneği, yılbaşı münasebetiyle Kadın Sığınma Evi ve Girne Akçiçek Hastanesi'ne bağış yaptı.

Özgür Hizmet Derneği Başkanı Esen Yalın Aktoprak’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Amiri Sibel Demirpençe ve Kadın Sığınma Evi sorumlusu Name Sarıkaya ile görüşerek ihtiyaç olan kadın ve çocuklara kışlık ayakkabı bağışında bulundu.

Dernek ayrıca Girne Akçiçek Hastanesi’ne bir adet yatak, bir adet havali yatak ve bir adet CPAP cihazı bağışladı.

Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova'ya yaptığı ziyaret sırasında bağışlanan malzemeler teslim edildi.