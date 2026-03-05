Karpaz Koruma Derneği, bölgede görev yapan tek fizyoterapistin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gönderilmesiyle vatandaşların mağdur edildiğini belirtti.

Dernek Başkanı Dursun Çebi, yazılı açıklamasında, Erenköy merkezli sağlık ocağı aracılığıyla Karpaz bölgesindeki 14 köye hizmet verildiğini kaydederek, bölgede görev yapan tek fizyoterapistin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gönderildiğini, fizyoterapi hizmetinin aksama noktasına geldiğini söyledi.

Özellikle yaşlı ve hareket kısıtlılığı yaşayan hastaların Gazimağusa’ya gidip gelmesinin zor olduğunu belirten Çebi, fizyoterapi hizmeti alan ileri yaş grubuna yerinde sağlık hizmeti sunulmasının hayati bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Karpaz halkı olarak beklentimiz, bölgede görev yapan fizyoterapistin yeniden görev yerine iade edilmesi veya bölgeye yeni bir fizyoterapist görevlendirilmesidir."diyen Çebi, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların, hizmet verilen 14 köydeki ihtiyacı dikkate alarak gerekli düzenlemeyi yapacağına,mağduriyeti bir an önce gidereceğine inanç belirtti.

Çebi, "Karpaz halkı, sağlık hizmetlerine yerinde ve eşit şekilde ulaşmayı hak ediyor.” dedi.