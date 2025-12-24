Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’nın karanlık günlerde umut ve moralin sesi olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu BRT’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu'nun mesajı şöyle:



“Rum terör örgütü EOKA’nın 21 Aralık 1963’te Kanlı Noel saldırılarının hemen ardından, ‘Bayrak, bayrak, bayrak… Burası, hak ve hürriyet uğruna çarpışan Kıbrıs Türk Mücahidinin sesi’ anonsuyla 25 Aralık 1963’te yayınlarına başlayan BRT, o karanlık günlerde umut ve moralin sesi olmuştur.



BRT, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin mirası ve 62 yıllık onur hafızasıdır. BRT’nin devraldığı kutlu mirası, aynı görev ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceği inancındayım.



Hem mücadelenin sesi, hem de Türkçeyi Kıbrıs’ta yaşatan BRT’nin kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor, emeği geçenleri saygıyla selamlıyorum.”