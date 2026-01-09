“Influenza A vakalarındaki artışın resmî olarak değerlendirmeye alınmasının, gerekli görülmesi hâlinde koruyucu halk sağlığı önlemlerinin yeniden gündeme getirilmesinin ve farkındalık çalışmalarının yapılmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz.”

Lefkoşa, 9 Ocak 26 (TAK): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi’nden edinilen güncel bilgiler doğrultusunda son günlerde acil servislere başvuran hastaların önemli bir bölümünün grip (Influenza A) tanısı alan vakalardan oluştuğunu açıkladı.

Özgöçmen, birlik adına yayınladığı yazılı açıklamada, bu durumun, hâlihazırda yoğun ve zorlayıcı koşullar altında görev yapan acil servislerdeki hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının iş yükünü ciddi biçimde artırdığını, sağlık hizmeti sunumunu zorlaştırdığını ve çalışanların fiziksel ile psikolojik açıdan yıpranmasına neden olduğunu kaydetti.

Acil servislerde yaşanan bu yoğunluğun, diğer acil hastaların zamanında ve etkin sağlık hizmetine erişiminde gecikmelere yol açabilecek nitelikte olduğunu belirten Özgöçmen, “Bu çerçevede, Influenza A vakalarındaki artışın resmî olarak değerlendirmeye alınmasının, gerekli görülmesi hâlinde koruyucu halk sağlığı önlemlerinin yeniden gündeme getirilmesinin ve farkındalık çalışmalarının yapılmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

-"Kapalı ve kalabalık alanlar maske kullanmaya özen gösterelim"

Halka kapalı ve kalabalık alanlarda maska kullanması çağrısında bulunan Özgöçmen şöyle devam etti:

“Bu süreçte, halkımızın özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanımına özen göstermesi, mümkün olduğunca fiziksel mesafeyi koruması ve grip benzeri belirtiler göstermesi hâlinde kalabalık ortamlardan kaçınarak sağlık kuruluşlarına bilinçli başvuruda bulunması, hem toplum sağlığının korunması hem de sağlık hizmetleri üzerindeki yükün azaltılması açısından son derece önemlidir.

Bununla birlikte, acil servislerde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletecek idari ve operasyonel düzenlemelerin değerlendirilmesi, mesai saatleri sonrasında da çocuk ve yetişkin polikliniklerinin hizmet vermesinin ele alınması, acil servislere yapılan başvuruların azaltılması açısından önemli ve etkili bir adım olacaktır."

Özgöçmen, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği, sağlık çalışanlarının korunması ve toplum sağlığının güvence altına alınması adına, söz konusu hususların Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep ederek, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.