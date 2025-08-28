Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Erhürman, “Diyaloğu ve diplomasiyi ortadan kaldıran tavır, vatandaşlarımızın günlük yaşamında da olumsuz etkiler yaratıyor” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtladı.

-“Diplomasi ve diyalog her zaman iyidir”

Cumhurbaşkanlığının hem dünyayla hem de Rum liderle temasının sürmesinin önemine işaret eden Erhürman, “Diplomasi ve diyalog her zaman iyidir” dedi.

“Diyaloğu ve diplomasiyi ortadan kaldıran tavır, vatandaşlarımızın günlük yaşamında da olumsuz etkiler yaratıyor… Kapılardan geçiş bunun en görünür örneğidir. Tek taraflı, kimseye haber vermeden yapılabilecek bir iş değildir” diyen Erhürman, AB’nin telefonun ucunda olması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Kararlarını değiştirmediler diyorlar ama kapıda sıkıntılar yaşanıyor. Ne olup ne bittiğini insanlara anlatmakta güçlük çekiyorlar. Sayın Hristodulidis, kapılardan geçişleri zorlaştırmak için girişimler yapıyor. Siz bu girişimleri BM’ye de AB’ye de sürekli pompalamalısınız; var olan peçe varsa o peçeyi aşağıya indirmek için. Bir yandan ‘çözüm istiyorum’ diyeceksin, bir yandan da günlük yaşamı zorlaştıran davranışlar sergileyeceksin. Aynı görüşmeme, aynı diyalogsuzluk hali karma evliliklerden doğan çocuklarımızın haklarının ihlal edilmesini de görünmez kıldı. Bu açıkça insan hakkı ihlalidir ve bunun da peşine düşülmüyor.”

-“Beş yılda, on yıl kaybettik”

Geçişlerde yaşanan sıkıntıları, insanların kapıda yaşayarak, öğrenmesinin yanlış olduğunu kaydeden Erhürman, böyle bir şey yapılacaksa, bunun toplum lideri üzerinden paylaşılması gerektiğini belirterek, “Şu ana kadar sergilenen haller, o eşitliği bozdurdu” diye konuştu.

Liderlik denilen şeyin, iki eşit liderden biri olma pozisyonu olduğunu ve böyle kullanılması gerektiğini ifade eden Erhürman, beş boş yıl geçirildiğini savunarak, “Beş yılda on yıl kaybettik” dedi.

Bunların hepsinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Bu ülkede, bir Kıbrıs Rum genci hangi hakka sahipse, bir Kıbrıs Türk genci de aynı hakka sahiptir. Bu hakları söke söke almak durumundasın. Toplum liderinden beklenen de budur” vurgusu yaptı.

Seçim yasaklarına bir gün kala alınan kararlara da değinen Erhürman, şöyle konuştu:

“Seçim yasaklarına bir gün kala kararlar alınacak, bu kararların seçimde avantaj sağlamaya yönelik olduğunu bilecek ama Sayın Ersin Tatar’ın habersiz olduğu söylenecek. Seçim yasaklarına ramak kala bu kararlar alınıyor. Ama sonra bir bakılıyor, tam tersi sonuç verme ihtimali görülüyor. Panikliyorlar, ‘Nasıl kurtuluruz?’ diye düşünüyorlar, öyle bir oyun senaryosu yazılıyor ki, Sayın Tatar girişim yapmış ve toplumsal uzlaşıyı bozuyormuş bu kararlar. Demek ki Sayın Ünal Üstel, Sayın Erhan Arıklı, Sayın Fikri Ataoğlu, toplumsal uzlaşıyı bozdu. Sayın Tatar da girişim yapmış ve ‘toplumsal uzlaşıyı bozdunuz’ demiş. Bu bir itiraf değil mi? ‘Ben toplumsal uzlaşıyı bozdum’ demek değil mi? Haberi olmasına rağmen ‘haberim yoktu’ deniliyor.”

“Toplumsal uzlaşı” diye bir kavram kullanıldığını da belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Ben çıkıp da ‘Cumhurbaşkanının iç konularda da yetkisi vardır’ dediğimde bana ne demişti arkadaşlar? ‘Burada başkanlık sistemi yok’ demişlerdi. Cumhurbaşkanının böyle yetkileri yoktu da bu senaryoda aniden yetki sahibi mi oldu Cumhurbaşkanı? ‘Girişim yaptı, Bakanlar Kurulu da onayladı’ deniliyor. Neresinden tutsan komik olacak bir durum var karşımızda, her açıdan. İnsanlar bunları görüyor.”

-“Hiçbir konuda adım atılmadı, insanlar endişeli”

İnsanların güvenlik endişesi içerisinde olduğunu dile getiren Erhürman, "Cumhurbaşkanlığında Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bulunduğunu ancak beş yıl içerisinde hiç toplanmadığını" kaydetti.

Memleketin en temel dertlerinden birinin ekonomik durum olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, iki buçuk üç sene önce marketlerin, kuaförlerin ve lokantaların Kıbrıslı Rumlarla dolu olduğunu hatırlatarak, “Şimdi tam tersine döndü” dedi. Söz konusu durumun, Euro 48 Türk Lirasıyken olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu alanda da hiçbir şey yapılmadığını belirtti.

Erhürman, “Nüfusu bilmiyoruz, nüfus politikamız yok. İnsanlar büyük endişe duyuyor. İnsanların en büyük endişesi, çocuklarımızın böyle bir ülkede yaşamak istemeyecek olmaları. Biz bu topraklarda bir varoluş mücadelesi verdik, tırnaklarımızı bu topraklara geçirelim diye verdik. Bütün bu mücadelenin sonucu bu mu?” diye sordu.

Tufan Erhürman son olarak, “Sayın Hristodulidis’e bu toprakların tamamı adına, Kıbrıs’ta yaşayan herkes adına egemenlik kullanma fırsatını vermeyeceğiz. Şu an yaşanan şey tam da budur” dedi.