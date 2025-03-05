Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis tarafından soruşturma dosyası hazırlanan UBP’li bir milletvekilinin dosyasının Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini açıkladı.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Meclis'te derhal bir özel komite kurulması ve sürecin başlatılması gerektiğini belirtti.

“Evet sonunda sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturma dosyası hazırlanan milletvekilinin dosyası başsavcılık tarafından meclise gönderildi.” ifadelerine yer veren Özersay, muhtemelen bugün itibariyle dokunulmazlığın kaldırılması talebinin Meclis'te olduğunu kaydetti.

Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Meclis iç tüzüğüne göre (128/3) Meclis Başkanlığı bu dosyayı derhal evrak listesine işleyip özel bir komite kurmalı. Evet iç tüzükte ‘derhal’ ifadesi kullanılıyor. Yani öyle geciktirme falan olmamalı. Dokunulmazlığın kaldırılması süreci bugün itibariyle başlıyor. Demek ki neymiş? Adım adım takip edince oluyormuş.”