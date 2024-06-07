Halkın Partisi (HP), KKTC Emekli Polisler Derneği’nin yeni yönetimini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

HP Genel Başkanı Özersay, konuyla ilgili açıklamasında ülkedeki polis açığına işaret ederek, 1984’te yapılan yasada 3 bin kişilik polis kadrosu öngörüldüğünü ancak bugün nüfusun da suç türleri ve suç oranlarının da arttığını ancak polis sayısının hala 3 binin altında olduğunu söyledi.

Bu rakama itfaiye personelinin de dahil olduğunu kaydeden Özersay, 1980’lerden farklı olarak polisin Ercan Havalimanı; kara geçiş kapıları gibi yeni görev yerleri olduğunu anımsatarak, tamamlanması planlanan külliyede de ihtiyaç duyulacak polislerle açığın daha da artacağını belirtti.

Polisin ek mesaileri konusunda da sıkıntılar bulunduğunu söyleyen, o aylık ek mesai kotasını doldursa da polislerin çağrıldığında ek mesaiye kalmak zorunda olduğunu söyleyen Özersay, “Bu da polislerimizin çalışmalarına rağmen ödenmemeleri ya da karşılıksız angarya çalışmaları sonucunu da doğurabiliyor. Bu durum adil değildir, bunun düzeltilmesi şarttır” dedi.

Özersay, asayiş sorunlarının sadece polis sayısı artırılarak çözülemeyeceğini, ülkeye girecek ve kalacak kişilere dair düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.