ÖZERSAY POLİS VE MALİYE BAKANLIĞI’NI MAĞUSA LİMANINDAKİ OLAYLA İLGİLİ KAMUOYUNA BİLGİ VERMEYE DAVET ETTİ

“SORUŞTURMANIN SELAMETİNİ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE KAMUOYUNA BİLGİ VERİLMELİDİR”

“KARA PARAYLA BİRLİKTE MAFYA DA GELİR, ÜLKEDE HUZUR BIRAKMAYACAKLAR”

“KARA PARA’YA KARŞI PLANLI VE KAPSAMLI MÜCADELE ŞARTTIR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkede hak edilmeden elde edilen ve ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara neden olan kara para hareketleriyle ilgili olarak uyarılarda bulunarak Polis Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Özersay açıklamasında geçtiğimiz gün Mağusa Limanı’nda yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen büyük miktardaki dövizle ilgili olarak devam eden soruşturma hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğine dikkat çekerek “soruşturmanın selametini engellemeyecek şekilde bir bilgilendirme yapılması demokratik hukuk devletlerinde olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay “ülkedeki konut ve araba fiyatlarının da aşırı artışına, orta sınıfla dar gelirli vatandaşların alım gücünün daha da azalmasına neden olan bu ekonomik çürümenin önüne geçilmesi gerektiğini” vurguladı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Mağusa Limanı’na gelen bir gemide büyük miktarda döviz paranın ele geçirildiği bilgisini aldıklarını, bu konuda Mali Polisin devrede olduğu haberlerinin geldiğini açıklayarak ülkede ciddi bir kara para dolaşımının olduğuna dikkat çekti. Özersay, bu tür para operasyonlarının mafya ve çetelerin ülkeye akışını hızlandırdığını, kısa yoldan zenginleşen kişilerin ise trafikte ve toplumda sosyo-ahlaki sorunlar yarattığını vurguladı. Özersay’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: Bugün bize ulaşan bir bilgiye göre Mağusa limanına gelen bir gemideki araç içerisinde birkaç milyon Sterlin bulunmuş, anlaşılan Mali Polis de devrede.

Para Kambiyo’nun bağlı bulunduğu Maliye Bakanlığı’nın ve Polis Basın Subaylığının soruşturmanın selametini engellemeyecek şekilde bu konularda kamuoyunu bilgi vermesi gerektiği aşikardır. Demokratik hukuk devletlerinde süreçler bu şekilde ilerler. Uzun süredir dile getiriyoruz ülkede ciddi bir KARA PARA dolaşımı söz konusudur.

“Paranın karası beyazı kirlisi temizi yoktur” diyenlere bu türden para operasyonlarıyla birlikte mafyanın ve çeşit türlü çetelerin de ülkeye aktığını, Kısa yoldan hak etmeden birdenbire zengin olanların yarattığı sosyolojik sorunları, hatta trafikte kural tanımayan tahakkümcü kendini beğenmiş hallerini, bu türden para hareketleri sonucunda gerek konut gerekse taşıt ve benzeri diğer temel ihtiyaçların normalin çok üzerinde aşırı pahalılaşmasında çok önemli bir rolü ve etkisi olduğunu ama belki de hepsinden önemlisi ahlaki olarak organ nakli, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve insan ticareti gibi yollarla bu paranın elde edildiğini hatırlatmak isterim.

Yaşadığımız memleketi tanıyamaz hale gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de maalesef budur ama bunu görmek istemeyenler var! Yaşadığımız toplumsal ahlaki çöküntünün çok sayıda farklı sebepleri arasında maalesef birilerinin hak etmeden kısa yoldan zenginleşmesine imkan sağlayan KARA PARA da var. Bu konu yakında başımıza daha başka sorunlar da açacak o nedenle kara paraya karşı planlı ve kapsamlı bir mücadele şarttır.