Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Polise yaptıkları bilgi edinme başvurusu çerçevesinde aldıkları yanıtları kamuoyu ile paylaştı.

Özersay açıklamasında sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında son beş aydır polis soruşturması bulunan bir UBP milletvekilinin soruşturma dosyasının Başsavcılığa gönderilmediğini öğrendiğini belirtti.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“UBP milletvikili Yeşilırmak’ın soruşturma dosyanın ısrarla Başsavcılığa gönderilmedi. Bu şekilde dokunulmazlığının kaldırılması geciktirilmeye çalışıldı. Oysa bahse konu milletvekilinin bizzat kendisinin kamuoyunda bu şekilde diploma aldığını itiraf ettiği açıklamaları bulunuyor. Diğer sahte diploma alanların soruşturmaları teker teker ilerletilip ilgili kişiler mahkeme önüne çıkarılırken bahse konu UBP milletvekili hakkında aynı şekilde bir soruşturma ve yargılamanın olabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması sürecini başlatacak olan Başsavcılık aşamasına geçilmiyor, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu gecikmenin sebebi nedir ve kimdir açıklanmalıdır. Dokunulmazlığının kaldırılması geciktirilerek UBP kurultayında Ünal beye destek vermesi garanti altına mı alınmaya çalışılıyor?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında Polis Genel Müdürlüğü’nden aldıkları bilgi edinme başvurusu yanıtında son üç aydır Başsavcılığın Turizm Bakanı hakkındaki rüşvet soruşturması dosyasına 30 Nisan 2024 tarihinden bu yana görüş vermediğini öğrendiğini savundu. Özersay, polisin bu görüşü beklediğini yazılı olarak kendilerine ilettiğini vurgulayarak “son üç aydır Başsavcılık polisten gelen soruşturma dosyasına neden görüş vermedi? Bu gecikmenin sebebi nedir?” diye sordu.

HP Genel Başkanı Özersay açıklamasında UBP Girne kadın kolları başkanının diğer sahte diploma zanlılarından farklı şekilde mahkeme önüne çıkarılmasının halihazırda polise de Başsavcılığa da zarar verdiğini savundu. Özersay, “Bu konu devletin ve kurumlarının itibarına fazlasıyla zarar vermiş, adalete olan güveni zaten sarsmıştır. O nedenle her gün bir yenisi ortaya çıkan rüşvet olayları ile ilgili olarak hem polisimizin hem de Başsavcılığın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.