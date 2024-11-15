Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, devletin varlığını tehdit eden en büyük tehlikenin siyasetteki ve toplumdaki yozlaşma olduğunu savundu.

Devletin güçlendirilmesi için zihniyet değişikliğine ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Özersay, “Devlete sahip çıkmak ve toplumsal dayanışma ruhuyla hareket etmek, artık bir zorunluluk haline gelmiştir.” dedi.

Bireysel çıkarların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Milli var oluş mücadelesinin sonucunda Kıbrıs Türk Halkının kendi kaderini tayin etme hakkının doğal sonucu olan KKTC, çok zor şartlarda büyük fedakarlıklarla yaratılmıştır. Ancak maalesef 41 yılın sonunda verilen var oluş mücadelesine yakışan bir noktada değiliz. Devlete laf ola değil gerçekten sahip çıkmak ve devlete olan inancı güçlendirmek için artık bireysel menfaatleri bir kenara koyarak toplumsal düşünmeli ve davranmalıyız. Bugün devletin varlığını tehdit eden en önemli tehlikelerden biri siyasetteki ve toplumdaki çürüme ve yozlaşmadır. KKTC devleti, bu adada bir çözüm halinde de, statükonun devamı halinde de her hal ve şartta kendi kendimizi yönetme hak ve iddiamızın yegane zeminidir. Ancak bu halimizle devlet olma iddiamızı kendi elimizle zayıflatmış oluyoruz ve bu şekilde devam edemeyiz.”

Özersay, devleti ayağa kaldırmak için kurumları ve kamu örgütlenmesini yeniden yapılandırmaya, bazı noktalarda sil baştan başlamaya ve yönetsel anlamda bir zihniyet değişimine gitmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Milli var oluş mücadelesine inanan herkesin bu devlete sahip çıkması, bizi biz yapan ancak son yıllarda yıpranan değerleri yeniden hatırlaması ve toplumsal dayanışmayla hareket etmesinin en önemli ihtiyaç olduğunu kaydeden Özersay, “Bu düşüncelerle KKTC’nin 41. Yıldönümünü kutluyorum.” diye konuştu.