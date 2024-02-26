Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hakkında polis soruşturması olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkmayacaklarını, Meclis’e geldiği takdirde adı geçen vekillerin buna “evet” oyu vereceklerini bugünden çıkıp açıklayabilmeleri gerektiğine dikkat çekti ve “dokunulmazlığının kaldırılması çağrısına yanıt veremeyen, evet diyemeyen milletvekilleri bize göre şaibe altındadır` dedi. HP lideri Özersay açıklamasında “masum olduğundan emin olan, kendine güvenen, çekindiği bir şey olmayan milletvekili “ben dokunulmazlığımın kaldırılması Başsavcılık tarafından talep edilirse buna evet oyu vereceğim” diyebilmelidir ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlığın kaldırılmasının milletvekilliğinin sona ermesi anlamına gelmeyeceğini anımsatan Özersay “dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili mahkemelerimiz önüne çıkar ve kendini savunur, zaten haklıysa suçlu bulunmaz ve kim suçlu kim masum ortaya çıkar. Ancak bu yüzyılda polis soruşturmaları sonucunda hakkında suç işlediği yönünde iddia bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarını Başsavcılık Meclis’ten talep ederse kimsenin bundan kaçınmaması gerektiği aşikardır. Kaldı ki iş o noktaya gelmeden de bu durumda olan milletvekillerinin bu dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayacaklarını çıkıp kendilerinin açıkça söylemeleri gerekir. Çünkü böyle bir adım atarlarsa polisin de soruşturmayı daha rahat yürütmesini sağlamış olurlar” dedi.

“HEM UBP, HEM DE DP VE YDP’DEN BAZI MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA POLİS SORUŞTURMALARI VAR”

“Kuşkusuz her polis soruşturması suç işlendiği saptamasıyla sonuçlanmayabilir, ancak polisin suç tespit edip Savcılığa taşıdığı dosyalarda Başsavcılık da suç işlendiği noktasındaysa ve Meclis’e yazı yazıyorsa o zaman gerçeğin ne olduğuna mahkemelerimizin karar vermesinin önünü açmak gerekir” ifadelerini de kullanan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “şu anda hükümette olan UBP-DP ve YDP’ye mensup bazı milletvekilleri hakkında Polise ve Başsavcılığa yapılmış birtakım başvurular, açılmış soruşturmalar, alınan ifadeler, toplanan belgeler ve süren tahkikatlar vardır. Bir aşamada bunlar tamamlanıp dava aşamasına gelirse bu süreçlerin önünü dokunulmazlık zırhı ile tıkamayacaklarını şimdiden çıkıp açık yüreklilikle açıklasınlar” çağrısı yaptı.