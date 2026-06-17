Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yolsuzluğa karşı etkili mücadele için denetim kurumlarının, siyasilerin keyfi kararlarına bağlı olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, bir kamu çalışanının sürekli ek mesai yazdığını ve Maliye Müfettişlerinin incelemesi sonrasında söz konusu saatlerde çalışanın Güney Kıbrıs’a geçtiğinin muhaceret kayıtlarından tespit edildiğini ve raporlandığını belirtti.

Bir başka kamu çalışanının ise, ek mesai yazdığı saatlerde, devletten kendi adına yasal izni olmaksızın öğrenci taşımacılığı yaptığının ortaya çıktığını söyleyen Özersay, “Çünkü müfettişler o ek mesai saatleri içerisinde polisin bahse konu şahsa kestiği cezaları buluyor, bunlar da raporlanıyor” dedi.

Özersay, bahse konu kişilerle ilgili Maliye Teftişin hazırladığı raporların Başsavcılığa iletilmesi gerekirken, bu kişilerin korunduğunu ve yasal süreç başlatılmadığını ileri sürdü.

Yapısal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirten Özersay, Maliye Bakanı yanında siyasi olmayan üst düzey bürokrasinin de belirli şartlarda suç unsuru içerebilecek raporları Başsavcılığa iletebilmesi gerektiğini kaydetti..

“Maliye Teftişin denetlemeye dair bu çalışmaları dikkate değerdir ve yapılacak yasal düzenlemeler ile siyasi otoritenin tahakkümünden kurtarılmalıdır.” diyen Özersay, “Göreve geldiğimizde bu yapısal değişiklikleri yapmak boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.