Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider arasında 26 Ağustos’ta yapılacak görüşmenin, BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu yol haritası kapsamında yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Dânâ, Kıbrıs Türk tarafının sürece samimi, yapıcı ve kararlı şekilde katkı koyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, BRT’de yayınlanan Gündem 12 programına katılarak, 26 Ağustos’ta liderler arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs ziyaretinde yeni bir yol haritası ortaya koyduğunu anımsatan Dânâ, Genel Sekreter’in bu çerçeveyi kamuoyuyla da paylaştığını belirtti.

Dânâ, “Bu yol haritasının amacı, yeni ancak bu kez sonuç alıcı bir 5+1 toplantısının düzenlenebilmesini teminen adadaki iki liderin ciddi bir hazırlık sürecine girmesi ve belirli bazı ev ödevlerini yerine getirmesidir. Bu ciddi hazırlığın tamamlanması ve ev ödevlerinin yerine getirilmesi durumunda yeni ancak bu kez sonuç alıcı bir 5+1 toplantısının gerçekleşmesi mümkün olabilecek.” dedi.

-“Görüşmeler daha sonra liderlerin üzerinde uzlaşacağı sıklıkta devam edecek”

26 Ağustos’taki liderler görüşmesinin bu hazırlık sürecinin ilk adımı olacağını ifade eden Mehmet Dânâ, “Bu görüşmede Genel Sekreter’in çizdiği çerçeve içerisinde öncelikle güven yaratıcı önlemler, ardından metodoloji ve son olarak da özlü bazı konularda görüş alışverişi süreci başlayacak. Bu ilk görüşme olacak. Görüşmeler daha sonra liderlerin üzerinde uzlaşacağı sıklıkta devam edecek.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk tarafı olarak görüşmelerin mümkün olan en sık aralıklarla yapılmasını desteklediklerini vurgulayan Dânâ, “Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak mümkün olan en sık aralıklarla bu görüşmelerin yapılmasını ve böylece yeni bir 5+1’e gidilebilmesi için anlamlı bir hazırlığın ortaya çıkmasını istiyor ve destekliyoruz. Çabalarımız bu yönde olacak.” ifadelerini kullandı.

-“Amaç, Genel Sekreter’in bize vermiş olduğu ev ödevini doğru ve tatmin edici bir şekilde yerine getirebilmektir”

İlk görüşmenin ardından bir görüşme takviminin ortaya çıkmasını beklediklerini kaydeden Dânâ, “Amacımız düzenli ve sık görüşmeler yapılması suretiyle Genel Sekreter’in bize vermiş olduğu ev ödevini doğru ve tatmin edici bir şekilde yerine getirebilmektir.” dedi.

-“Hedefimiz sonuç alıcı süreçlerin gerçekleşmesidir”

Kıbrıs Türk tarafının uzun süredir benimsediği yaklaşımın değişmediğini belirten Dânâ, şöyle devam etti:

“Bizim yaklaşımımız müzakereler bağlamında da, 5+1 bağlamında da müzakere olsun diye müzakere değil, 5+1 olsun diye 5+1 değildir. Hedefimiz, sonuç alıcı süreçlerin gerçekleşmesidir. Genel Sekreter’in ortaya koyduğu çerçeve de bu yaklaşımımızla uyum içerisindedir. Bu nedenle biz de bu yönde kararlılıkla ve yapıcı bir şekilde ilerlemek konusunda kararlıyız.”

-“Yeni ancak sonuç alıcı bir 5+1 toplantısı için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk tarafının hazırlık sürecine samimi ve yapıcı şekilde katkı sunmayı sürdüreceğini belirten Mehmet Dânâ, şunları kaydetti:

“BM Genel Sekreteri’nin çizmiş olduğu çerçeve içerisinde sonuç alıcı bir 5+1’e gidilebilmesini teminen bugüne kadar olduğu gibi bu hazırlık sürecinde yer alacağız. Genel Sekreter’in ziyareti sırasında gündeme gelen konuların olumlu şekilde sonuçlandırılması, gerekli güven ortamının oluşturulması, metodoloji konusunda ilerleme sağlanması ve daha sonra öze yönelik konuların ele alınması suretiyle Genel Sekreter’in bizlerden beklediği anlamlı ilerlemelerin sağlanması ve böylece yeni ancak sonuç alıcı bir 5+1 toplantısının mümkün olması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”