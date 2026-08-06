Girne’de bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı ve 7 zanlı hakkında birer gün tutukluluk kararı alındı.

Girne’de bu sabah meydana gelen bıçaklı saldırıda, 40 yaşındaki Nizam Allanazarov hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından tutuklanan 7 kişi, bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç Mine Gündüz Serden’in huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube tahkikat çavuşu Üzeyir Kürşat Koşer, mahkemeye olayla ilgili bulguları aktardı.

Avukatları olmayan ve şahsen mahkemede yer alan zanlıların, "Adam öldürme", "Kanunsuz uyuşturucu ve bıçak taşıma" suçlarından dolayı tutuklandıklarını ifade eden Koşer, zanlı 1, M.G.’nin, 39 cm bıçağı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle ölen şahsa 7 kez sapladığını kaydetti.

Olay yerindeki diğer şahısların yer aldığı araçta da uyuşturucu bulunduğunu ifade eden Koşer, zanlıların olayla bağlantısının araştırıldığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Zanlı 1’in gönüllü ifade verdiğini, olay yerine yakın bir alanda kıyafetler ve olayda kullanılan bıçağın bulunduğunu ifade eden Koşer, bunların da emare olarak alındığını söyledi.

Olayın yeni bir mesele olduğunu ve alınması gereken ifadeler, bakılması gereken kamera kayıtları olduğunu belirten Koşer, zanlılar için birer gün daha tutukluluk emri verilmesini istedi.

Zanlı 1’in ilk önce zanlı 3’ü bıçakladığını sonra pusuda bekleyip, maktul olay yerine gelince boğaz ve göğüs yerlerine ölümcül darbe vurduğunu belirten Koşer, tahkikatın sürdüğünü kaydetti.

Yargıç Mine Gündüz Serden de, zanlıların tahkikat maksatlı bir gün daha poliste tutuklu kalmalarını emretti.

-Olay nasıl gerçekleşti

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 01.30'da Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'ta bir apartmana ait otoparkta ilk tespitlere göre 7 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçaklanan Nizam Allanazarov (E-40), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan R.A. (E-37) ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen G.Ö. (E-28), R.A. (E-37), A.D. (E-31), M.Q. (E-30), MD.K.H. (E-31), Z.A. (E-29) ve R.K.(E-33) tutuklandı.