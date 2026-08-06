Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, 8 Ağustos Cumartesi günü Erenköy Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayacak törende, ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve saygı atışı ile devam edecek törende İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlik Özel Defteri; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından imzalanacak.

Tören, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua edilmesi ile devam edecek.

Bando dinletisinin yer alacağı törende sırasıyla Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Salih Saner, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşma yapacak.

-Otobüslerin kalkış noktaları ve saatleri

Öte yandan, törene katılmak için önceden kayıt yaptıran vatandaşlar için otobüslerin kalkış noktaları ve saatleri şöyle belirtildi:

“Dipkarpaz saat 02.30-köy meydanı, Erenköy saat 02.30-eski polis binası önü, İskele saat 04.30- meydan, ⁠Girne saat 05.00 - Baldöken Mezarlığı (Mahkemeler arkası), Gazimağusa saat 04.30-anıt çemberi, Lefkoşa saat 05.00-Girne Kapısı, Hamitköy saat 05.00-köy meydanı, Güzelyurt saat 06.00-Terminal Önü, Lefke saat 06.00-2. Alay Gemikonağı.”