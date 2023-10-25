Özersay: “HP CTP’ye bir mektup göndererek bir yol haritası önerisinde bulundu, gelecek yanıta göre hareket edeceğiz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin CTP’ye bir mektup göndererek bir yol haritası önerisinde bulunduğunu, gelecek yanıta göre hareket edeceklerini açıkladı.

Kudret Özersay, BRT’de katıldığı 14. Saat programında sorulan soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daveti üzerine Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un görüştüğünü belirterek, görüşme sonrasında Halkın Partisi’nin CTP’ye bir mektup göndererek bir yol haritası önerisinde bulunduğunu, CTP’den gelecek yanıta göre hareket edeceklerini kaydetti.

CTP tarafından düzenlenen eyleme katılıp katılmayacaklarının sorulması üzerine ise Özersay şöyle konuştu:

“CTP’ye bir yol haritası önerimiz oldu. Bu iki temel unsuru içeriyor, eğer olumlu yaklaşırlarsa oturur konuşur birlikte şekillendirmeye çalışırız. Bu unsurlardan birincisi şudur: Hem Meclis’te kalmak hem de dışarıda eylemler yapmak yönteminin sonuç alıcı olacağını düşünmüyoruz, inandırıcı olmak için, halkı harekete geçirecek cesur adımlar atılması ve bir kırılma noktası yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu Meclis’ten çekilme şeklinde olmayacaksa Meclis boykotu veya benzeri şekilde olmalı ve bir takvime bağlanarak ilerlenmelidir.”

“Yani Meclis’te sanki gayrimeşru bir hükümet yokmuş gibi Meclis’te oturmaya devam edilecekse sokakta eylemin bir anlamı olmayacak, halka da bu yaklaşım inandırıcı gelmeyecektir” diyen Özersay, CTP eğer böyle bir kırılma noktasını en azından bir aşamada yapmayı görüşmeye hazırsa, o zaman bu yolun birlikte yürünebileceğini söyledi.

Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci unsur ise olası eylemlerin şeklinin ve ne zaman nasıl yapılacağının paydaşların katılımı ile birlikte belirlenmesidir. Bir tarafın eylem ayarlaması yapması, yerini zamanını şeklini tek yanlı olarak belirlemesi ve diğer taraflara bunu bildirmesi bize göre doğru bir yaklaşım değil, onun için birlikte bir yol yürünecekse önce bu konuların birlikte belirleneceğinin de kayıt altına alınması gerekir diye düşünüyoruz.”