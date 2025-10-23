Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin acilen istişare ederek ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını değerlendirdi.

Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçim kampanyası süresince iki devletli çözüme karşı olduğunu söylediğini belirten Özersay, “Bu ifadeler gerçeği yansıtıyor mu tartışılır. Kampanya döneminde Tufan Bey Hristodulides’in iddia ettiklerini mi söyledi? Yoksa Tufan beyin söylediklerini ve söylemediklerini Hristodulides bilinçli olarak çarpıtmaya mı çalışıyor?” diye sordu. Özersay, birilerinin bu çarpıtma girişimini diplomatik yoldan bertaraf etmesi gerektiğini de ekledi.

Hristodulidis’in iki devletli çözümü sadece Türkiye’nin pozisyonu olarak göstermeye, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye ve Erhürman’ı “sıkıştırmaya” çalıştığını kaydeden Özersay, “Belki daha da önemlisi hemen gelecek hafta müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyleyerek seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından ortaya konulan ön şartları deşifre etmek ve kendisinin ön şartsız masaya oturmaya hazır olduğunu göstermek istemektedir. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı masaya hangi öneriyle gelecek gibi ifadeler kullanarak Türkiye’nin önerisinin başka Kıbrıs Türk tarafının önerisinin başka olabileceğini vurgulayarak Türk tarafında olması gereken uyumu bozmaya çalışıyor. Türkiye Kıbrıs sorununun taraflarından birisi olduğu için kendi pozisyonu Kıbrıs Türk tarafından elbette farklı olabilir ama bu genel anlamda Türk tarafının elini zayıflatır.” dedi.

Özersay, acilen Türkiye ile istişare edilerek ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiği yönündeki düşüncesini de ortaya koydu.