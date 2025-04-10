Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin 2015’te aldığı kararlar doğrultusunda Metehan bölgesine yeni bina yapımı için başlatılan çalışmaların hayata geçtiğini kaydetti.

Yüksek Mahkeme ile Millet Kütüphanesi’nin temel atma töreninde konuşan Özerdağ, yeni binanın günün şartlarına hitap edecek şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirildiğini söyledi.

Yargının işleyişine önemli katkı sağlayacak Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Özerdağ, yeni binaya taşınılmasıyla mevcut binanın ülkede iş yükünün en fazla olduğu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kullanımına bırakılacağını kaydetti.

Özerdağ, burada yeni düzenlemeler yapılacağını da söyledi.

“Adalet arayışı insanlık tarihi kadar eskidir, mahkeme ve yargıçlar bu hak arayışının en büyük teminatıdır” diyen Özerdağ, topluma daha iyi koşullarda hizmet verilebilmesi ve adaletin erken tecellisi için yargının ihtiyaçlarının bizzat yasama ve yürütme tarafından zamanında giderilmesi gerektiğini de belirtti.

KKTC Anayasası’nın kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargının tarafsız ve bağımsızlık ilkeleri gözetilerek, yargının olanaklarının iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Özerdağ, bu süreçte avukatlara ve vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin artırılması, adaletin hızlı tecelli etmesinin toplumun adalete olan güvenini daha yükselteceğini belirtti.