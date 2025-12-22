Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özderdağ, kutlama mesajında, kurulduğu günden bu yana, halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını ilke edinen Türk Ajansı Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türk basın tarihine damga vurduğunu, ulusal hafızanın oluşmasına ve korunmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Görevlerin zor koşullar altında dahi sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü ifade eden Özerdağ, ajansın saygınlığını ve güvenilirliğini her geçen yıl pekiştirdiğini belirtti.

Başarı dilediği Türk Ajansı Kıbrıs'ın güçlenmesini, gelişmesini de temenni eden Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, basın özgürlüğü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda özveriyle çalışan ajans yöneticilerini ve çalışanlarını kutladı.