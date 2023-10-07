Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki çabalarda iyimserlik kazandırmaya çalışmasına karşın özel temsilci atanması konusunun ne zaman netleşeceğinin belli olmadığını yazdı.

Fileleleftheros gazetesi “Ne Zaman Netleşeceği Bilinmiyor-Başkanın Açıklamalarından Özel Temsilci Konusunda Gelişme Olmadığı Açıktır” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu İspanya’nın Granda şehrinde yapmış olduğu açıklamalara yer verirken bu açıklamalara yorum getirdi.

Gazete Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunundaki çabalara iyimserlik notları vermeye çalıştığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis açıklaması çerçevesinde BM tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci atanmasına ilişkin istişarelerin ileri aşamada olduğunu belirtti.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında New York ile temasın bulunduğunu, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını araştıracak olan özel temsilcinin atanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin yetkisinin çok iyi bir yolda olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hristodulidis, çok ileri aşamada olan istişarelerden bahsederek muhtemelen önümüzdeki günlerde BM kanadından bu gidişata yönelik olumlu açıklamalar gelebileceğinden söz etti.

AB kurumlarının başkalarıyla yaptığı temaslardan da söz eden Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı. Görüşmede Scholz’un “BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği son görüşmede AB-Türkiye konularının ele alınabilmesi için Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması, müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğini gündeme getirdiğinden” söz ettiğini belirtti.

Gazete Rum Yönetimi’nin, Avrupa Birliği alanından da iyi sonuçlar elde etmeyi umut ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e göre, Avrupa Konseyi’ne AB-Türkiye ilişkileri konusunda yetki veren ve katılım sürecine ilişkin normal rapordan farklı olan bir rapor hazırlanacak. Bu raporun hazırlandığı ve Kasım ayı içerisinde tamamlanacağı da ifade edildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise özel temsilci atanması konusundaki haberi “Temsilci İleriki Günlerde mi Yoksa Gelecek Haftalarda mı?” başlıklı haberinde Hristodulidis’in özel temsilci konusundaki açıklamalarının, ne BM Genel Sekreterinin hamlelerine ilişkin zaman ne de Guterres’in özel temsilciye vereceği rol konusunda kesinlik kazandırmadığını yazdı.

Gazete, birbiriyle örtüşen bilgilerin, önümüzdeki birkaç 24 saat içerisinde özel temsilcinin atanacağından bahsettiğini bunun da Rum Başkanlığından gelen bir bilgi sızıntısı olduğunu belirtti.